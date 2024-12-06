Оперштаб подтвердил нападение с ножом на учеников школы в Краснодаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Несколько подростков ранены, один находится в состоянии средней тяжести.

Трое учеников филиала школы № 94 в Краснодаре получили ножевые ранения в результате конфликта. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Уточняется, что 13-летний подросток доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Второй пострадавший, 15-летний школьник, госпитализирован с ножевым ранением стопы.

Также в больницу поступил 14-летний школьник, у которого зафиксирован перелом носа и сотрясение головного мозга. Еще два ученика получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

При этом, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале заявила, что были госпитализированы четыре ребенка.

Нападавший задержан на месте происшествия. В школе работают правоохранительные органы.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в краснодарской школе № 94 восьмиклассник напал с ножом на учеников. По предварительным данным, двое школьников 2011 и 2009 годов рождения громко слушали музыку, что не понравилось старшекласснику. Он сделал замечание подросткам, после чего между ними завязался конфликт, в ходе которого старшеклассник нанес несколько ударов ножом своим оппонентам.

Предположительно, ударов было не менее десяти. Пострадавшие экстренно госпитализированы, у одного из них диагностировали колото-резаные раны грудной клетки, живота и левого бедра, у другого — колото-резаные раны ноги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чебоксарах подросток угрожал ножом школьникам и учителям.