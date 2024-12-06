Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Вражескую технику поразили бойцы группировки «Восток» с помощью FPV-дрона.

Боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боевиками противника уничтожили бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области. Видео опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что разведчики с помощью беспилотника обнаружили вражескую технику, перевозившую личный состав. После этого цель была успешно поражена FPV-дроном. На кадрах запечатлено приближение ударного беспилотника к машине противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия взяла под контроль села Пустынка и Сухие Ялы в Донецкой народной республике.