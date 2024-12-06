Ковальчук созвал в НИЦ «Курчатовский институт» брифинг в честь ученого Велихова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Глава центра сравнил его смерть с уходом целой эпохи.

В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» начался брифинг, связанный со смертью бывшего главы учреждения, советского и российского физика-теоретика Евгения Велихова. Траурный круглый стол возглавляет действующий глава НИИ Михаил Ковальчук.

«Сегодня произошло трагическое событие, ушел из жизни наш выдающийся современник Евгений Павлович Велихов. Это человек-глыба, это человек, который, я бы сказал так, он в неком смысле символ эпохи. Его уход — это, фактически, уход эпохи», — отметил Ковальчук.

В 1964 году Велихов получил ученую степень доктора физико-математических наук за теоретические работы в области физики низкотемпературной плазмы. В 1983–1988 годах был председателем Комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной войны. В 1986 году был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2012 году Велихов стал доверенным лицом президента России Владимира Путина.

За свою жизнь Велихов написал более 200 монографий, статей и научных отчетов. Он является лауреатом множества премий, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ковальчук рассказал об огромном значении научных работ Велихова.