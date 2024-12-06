Путин раскрыл, когда «Орешники» разместят в Белоруссии
Путин: «Орешники» могут разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года
Фото, видео: www.globallookpress.com/Russian Defence Ministry; 5-tv.ru
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Инфраструктура для комплексов на территории республики уже имеется.
Несколько российских ракетных комплексов «Орешник» могут разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе заседания Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске.
«Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как „Орешник“ на территории Республики Беларусь возможным», — ответил Путин на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Глава РФ также подчеркнул, что это станет возможным во второй половине 2025 года, когда серийное производство ракетных комплексов в России войдет в стабильный режим.
По словам Владимира Путина, для Белоруссии это потребует минимальных затрат, поскольку соответствующая инфраструктура осталась в стране со времен СССР. При этом определять цели для запуска «Орешников» будет военно-политическое руководство РБ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад расшифровал сигнал РФ от испытания «Орешника».