Путин раскрыл, когда «Орешники» разместят в Белоруссии

Путин: «Орешники» могут разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года

Фото, видео: www.globallookpress.com/Russian Defence Ministry; 5-tv.ru

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Инфраструктура для комплексов на территории республики уже имеется.

Несколько российских ракетных комплексов «Орешник» могут разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе заседания Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске.

«Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как „Орешник“ на территории Республики Беларусь возможным», — ответил Путин на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Глава РФ также подчеркнул, что это станет возможным во второй половине 2025 года, когда серийное производство ракетных комплексов в России войдет в стабильный режим.

По словам Владимира Путина, для Белоруссии это потребует минимальных затрат, поскольку соответствующая инфраструктура осталась в стране со времен СССР. При этом определять цели для запуска «Орешников» будет военно-политическое руководство РБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад расшифровал сигнал РФ от испытания «Орешника».