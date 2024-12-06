Рок-группа «Калинов мост» перепела хит «Любэ» «Не губите, мужики»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко;5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это композиция вошла в дебютный альбом коллектива и приобрела бешеную популярность в нашей стране.

Рок-группа «Калинов мост» перепела песню «Любэ» «Не губите, мужики». Она вошла в трибьют-альбом «Любэ. 35. Все опять начинается».

Группа стала настоящей классикой современной российской музыки. Она остается одной из самых любимых слушателями на протяжение 35 лет своего существования.

«У „Любэ“ было очень необычное звучание по сравнению с тем, что звучало тогда: „Ласковый май“, „Мираж“ и т. д. У нас была альтернативная история, которая работала на контрасте. И замечательные песни, начиная с самого первого альбома. У нас было много хитов», — отметил бессменный лидер группы Николай Расторгуев.

В частности, композиция «Не губите, мужики» вошла в дебютный альбом рок-группы и приобрела бешеную популярность.

И вот, 35 лет спустя, трек перепела новосибирская рок-группа «Калинов мост», которая также славится своим необычным звучанием.

В конце ноября 2024 года вышел трибьют-альбом «Любэ. 35. Все опять начинается…». Это переосмысление песен группы другими музыкантами в их фирменном стиле.

«Мы остановились на экологичной этой песне. Мне и стихи понравились, и музыка. Ну и с воодушевлением поработали над ней и сделали», — объяснил выбор песни лидер группы «Калинов мост» Александр Ревякин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первую композицию, которая вышла в рамках трибьют-альбома «Любэ», перевел рок-музыкант Гарик Сукачев.