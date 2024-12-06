Ваенга исполнила песню «Любэ» «Там, за туманами» в рамках трибьют-альбома группы

Фото, видео: Шамуков Руслан/ТАСС; ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР МАТВИЕНКО; 5-tv.ru

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Композиция всеми любимой группы пережила две волны популярности, вторая из которых пришлась на одно из самых мрачных событий современной истории России.

Эстрадная певица Елена Ваенга перепела песню рок-группы «Любэ» «Там, за туманами» в рамках трибьют-альбома коллектива — ее фрагмент публикует 5-tv.ru.

Группа «Любэ» — настоящая классика современной российской музыки. Она остается одной из самых любимых в нашей стране на протяжение 35 лет своего существования.

Песня «Там, за туманами» пережила две волны популярности. Первую — при выходе альбома и вторую, когда вся страна переживала одну из самых страшных трагедий своей современной истории — гибель моряков-подводников АПЛ «Курск».

«Она стала гимном подводников. Ее так воспринимали», — рассказывает 5-tv.ru лидер группы Любэ Николай Расторгуев.

Эту лирическую композицию в новом альбоме группы, который приурочен к ее юбилею, исполнила певица Елена Ваенга.

В конце ноября 2024 года вышел трибьют-альбом «Любэ. 35. Все опять начинается…». Это переосмысление песен группы другими музыкантами в их фирменном стиле.

Ранее 5-tv.ru писал о первом треке, который «Любэ» выпустили в рамках нового альбома. Рок-музыкант Гарик Сукачев исполнил песню «Станция Таганская».