Долгожданный зимний антураж: когда в Москве и области выпадет снег

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Господствующий в регионе антициклон отходит на восток. Значит, скоро погода изменится.

У москвичей есть все шансы встретить Новый год в зимнем антураже. В выходные мороз и солнце сменят легкие снегопады.

«Уже в субботу и особенно в воскресенье антициклон, который обуславливает вот такую погоду морозную без осадков, отходит на восток и это значит, что в центре европейской России, естественно Москвы, Московской области будет переходить перемещаться воздух с юго-востока, он более теплый и насыщен влагой. И пойдет снег», — рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К понедельнику в Москве могут появиться сугробы в 10-15 сантиметров. Снежный покров продолжит формироваться на следующей неделе. Так что к выходным можно будет доставать лыжи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не потолстеть зимой. По мнению экспертов, в холодное время наш организм следует естественному инстинкту и требует больше калорийной пищи. Диетологи советуют есть зимой побольше фруктов, овощей, а также соблюдать режим сна и не забывать о физической активности.