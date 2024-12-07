В России изменятся правила выдачи больничных

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Изменения коснутся тех, кто оформляет листы нетрудоспособности слишком часто.

Больничные листы будут выдавать по новым правилам. Они начнут действовать с 1 сентября следующего года. Проект приказа Минздрава размещен на портале нормативных правовых актов.

Изменения коснутся тех, кто болеет часто. Если сотрудник за полгода оформит листок нетрудоспособности четыре раза, пятый ему дадут максимум на три дня. Продление будет возможно только по решению врачебной комиссии.

Цель нововведения — выявить проблемных пациентов, чтобы уделить их лечению особое внимание. Под новые правила не попадут люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Без изменений также останется оформление отгулов по уходу за больным ребенком, пожилым родственником и реабилитация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России могут запретить курение на ходу. Соответствующее предложение направил депутат Госдумы Амир Хамитов главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Инициаторами инициативы стали представители общественных организаций. Курение на ходу вредно как для окружающих, так и для экологии.