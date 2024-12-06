Матвиенко посетила инновационный центр «Горизонт» в Минске

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В ходе визита спикер Совфеда подчеркнула: технологическое лидерство России и Белоруссии стало возможным из-за сотрудничества двух стран.

Россия и Белоруссия приобрели технологическое лидерство благодаря взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе посещения инновационного центра «Горизонт» в Минске.

«Сегодня уже есть технологическое лидерство России и Белоруссии, Союзного государства в целом ряде направлений, но количество таких направлений расширяется благодаря нашим талантливым людям и нашему взаимовыгодному сотрудничеству», — подчеркнула Матвиенко.

Главу Совфеда сопровождала председатель Совета Республики Национального собрания РБ Наталья Кочанова. Вместе они ознакомились с новейшими разработками предприятия.

По словам Матвиенко, Россия активно сотрудничает с «Горизонтом». В развитии государств большое участие принимает талантливая российская молодежь, которая помогает двигаться в направлении импортозамещения.

Спикер Совфеда также напомнила, что СГ осуществляет программы софинансирования по важным направлениям, таким как электроника и бытовая техника.

Ранее 5-tv.ru передавал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Союзному государству, прежде всего, необходимо заняться реализацией единой экономической политики.