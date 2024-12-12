Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Песня; 5-tv.ru

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Актеры трепетно относятся к проектам, в которых принимают участие. Но какое именно амплуа заставило Стычкина изменить свои ценности, а в последствие — и жизнь?

Евгений Стычкин, наиболее известный по ролям в таких кинокартинах, как «Пчелка», «Трам-тарарам, или Бухты-барахты», «Апрель», «Невозможные зеленые глаза», уже долгое время в киноиндустрии и знает толк в тонкостях. А вопрос вот в чем — полное погружение в своего персонажа не всегда плохо, ведь проживая жизнь чужого человека, можно осознать и изменить свое восприятие ко многим вещам. Об этом актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Черный замок».

Артист признался, что из всех проектов он по-особенному выделяет именно «Бесы». В сериале повествуется о небольшом губернском городе, в котором начинается брожение умов, а втянутыми в это оказываются самые значимые лица города. Стычкин в кинокартине сыграл одну из главных ролей, а его герой — нелюдим, скрытен, мечтает о повышении на службе и о бессмертии человека. Несложно догадаться, почему именно этот персонаж занял особое место в жизни актера.

«Я играл какие-то вещи, экспериментировал над тем, что я могу. Мне предложили роль Верховенского в „Бесах“. И я стал другим после этой роли. Причем, это далеко не всегда в моей жизни — это далеко не всегда роли, которые как-то очень прозвучали или произвели большое впечатление на публику. Это совсем необязательно так. Иногда — да, иногда это совпадает. А иногда это что-то наподобие „Бесов“ — сериал посмотрели 3,5 тысячи человека. Так сложилась судьба этой картины. При этом, это она из самых сложных, самых важных моих работ», — рассказал актер.

По мнению артиста, любой актер так или иначе становится другим после каждой роли, в которую он полностью вкладывается: всей душой и сердцем. Стычкин убежден, что именно благодаря сфере кино можно ускорить изменения в жизни.

«В каждом отдельно взятом случае что-то свое, но вообще это меняет тебя. И, проживая частично в опыте своего героя, ты частично его присваиваешь, ты становишься другим — как будто ты прожил кусок другой, чужой жизни. А из этого ты делаешь новые для себя выводы, принимаешь новые решения, у тебя появляется новый мотор, новые перспективные направления», — добавил актер.

Однако, это не единственное, что мотивирует актера на изменения. Рождение детей — вот он, двигатель прогресса Евгения Стычкина. Артист признался, что каждый ребенок для него — «новый он». По его мнению, именно изменения в личной жизни способны воссоздать человека практически с нуля.

«У меня обычно что-то кардинально меняется, когда рождаются какие-то дети. За последний год, как ни парадоксально, никто не родился. То есть, изменения в жизни происходят чаще всего с рождением ребенка. Глобальные изменения в жизни происходят в момент, когда меняется жизнь. И самое главное: все то, что меняется вокруг — не так важно. У меня, конечно, появление детей, как любого нормального человека, сильно поменяло все. Поэтому, я думаю, что это какой-то важный переломный момент», — отметил актер.

Сколько бы «переломных моментов» в жизни и профессиональной карьере Евгения Стычкина ни было, он всегда выделялся на фоне коллег своим подходом к работе. Возможно, именно поэтому роли в исторических кинокартинах всегда доставались ему. А секрет вот в чем: артист признался, что любого, даже самого негативного персонажа, он в первую очередь оправдывает в своих глазах.

«Так сложилась моя профессиональная судьба, я играл очень многих разных исторических персонажей: Лермонтова, Сталина, Ленина. Поэтому меня уже просто историческим персонажем не напугаешь. Да, эти роли считаются самыми сложными. <…> Я стараюсь играть положительных персонажей, даже если на самом деле они таковыми не являются. Мне важно было его оправдать. Мне его правда важнее, чем правда других персонажей», — рассказал Стычкин.

Также киноактер признался, что на сегодняшний день, в меру большого опыта и профессионализма, может позволить себе быть выборочным и дотошным к предлагаемым проектам. По его мнению, рано или поздно у «большого артиста» наступает период переоценки ценностей.

«Процентов 70-80 — это то, от чего я отказываюсь. Так сложилась моя жизнь, что за последние пять лет снял четыре картины. Когда я начал быть режиссером, экспериментировать на этом поприще, то, естественно, я очень мало что мог успеть за это время. Соответственно, я беру только то, что мне очень нравится. Я могу себе это позволить», — подытожил актер.

По словам Стычкина, есть много факторов, которые влияют на его участие в кинокартине: роль, коллектив, режиссер, локация — для артиста важно все. Как оказалось, секрет успеха актера заключается не только в его многолетнем опыте и профессионализме, но и в его подходе к жизни и умению меняться.