«Цивилизационный масштаб»: Ковальчук об огромном значении научных работ Велихова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Бывший глава «Курчатовского института» ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Научные достижения академика Евгения Велихова имели цивилизационный масштаб. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, сообщается на сайте института.

«Есть очень немногие люди, чья жизнь, деятельность — можно сказать, цивилизационного масштаба. Они всегда имеют цель „дальше жизни“ одного поколения, нацеленную в будущее. И Евгений Павлович, несомненно, был одним из них», — сказал он.

Ковальчук отметил, что академик всегда был неотъемлемой частью как «Курчатовского института», так и Российской академии наук (РАН).

Президент исследовательского центра подчеркнул, что уход Велихова — это невосполнимая утрата для его родных, учеников и всех, кому посчастливилось с ним общаться и работать.

Говоря о наследии Велихова, Ковальчук подчеркнул его умение «смотреть в будущее» и оригинальность мышления.

Выдающийся ученый Евгений Велихов ушел из жизни в возрасте 89 лет в Москве. Освоение Арктики, создание прорывных методов изучения земной коры, развитие атомной энергетики и термоядерного синтеза, информационных технологий, лазеров, и даже начало работ с искусственным интеллектом — все это он.

Кроме того, ученый входил в число руководителей по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Курчатовском институте заявили о важности создания биоресурсных центров.