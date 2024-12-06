Патрушев: не ликвидировавшие в срок свалки регионы будут проводить работы за свой счет

Патрушев: не ликвидировавшие свалки регионы будут проводить работы за свой счет

Фото: Ахметов Вадим/ТАСС

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На реализацию проекта в 2024 году было выделено 3,7 миллиарда рублей.

Регионы, которые не ликвидируют свалки в установленный срок, будут проводить работы за свой счет. С таким заявлением вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев выступил на совещании о ликвидации свалок в рамках национального проекта «Экология».

Несанкционированные свалки на территории российских городов необходимо ликвидировать в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Прежде их было 191, сегодня ликвидированы 158.

На эти цели в 2024 году было выделено 3,7 миллиарда рублей. Однако 33 свалки в 23 регионах пока остались на своих местах.

«В новом национальном проекте „Экологическое благополучие“ будет учитываться предыдущий опыт реализации федеральных проектов. Прошу всех иметь это в виду», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, работы по ликвидации свалок необходимо срочно завершить, а оценивать результаты соответствующих службы будут местные жители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Патрушев рассказал о новом национальном проекте «Экологическое благополучие».