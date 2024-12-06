Цены вверх: к новогодним праздникам импортные продукты могут подорожать на 20%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Как не остаться без гроша в кармане?

Импортные продукты к новогоднему столу могут подорожать на 20%. Об этом пишет издание KP.RU.

По словам финансового консультанта Татьяны Волковой, такая ситуация наблюдается каждый год, так что уже сегодня стоит озаботиться вопросом закупки ингредиентов для праздничных блюд. Наибольший взлет цен в этом году ожидается на импортные фрукты и овощи, в том числе и на традиционное праздничное угощение — мандарины. Их, к сожалению, впрок закупить не получится из-за малого срока годности, а вот другие продукты вполне возможно урвать по предпраздничным ценам.

Так, например, в канун Нового года куда дороже вам обойдутся консервированный горошек и оливки, красная икра, рыба, конфеты, копченая колбаса и шампанское. Многие магазины уже начали поднимать на них цены, чтобы к праздникам повысить их еще сильнее, однако паниковать не стоит, так как невостребованный товар часто продают со скидкой, чтобы успеть продать его до истечения срока годности.

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