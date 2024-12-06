Право президентов: Песков о размещении ракеты «Орешник» на территории Белоруссии

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новая ядерная доктрина подразумевает взаимные обязательства двух стран.

Решение о размещении в Белоруссии гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» будут принимать Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — сказал политик.

Песков также добавил, что новые договоры с Белоруссией рассчитаны на взаимные обязательства по безопасности двух государств.

Россия провела испытания новой баллистической ракеты «Орешник», совершив удар по военно-промышленному комплексу Украины в городе Днепропетровск. Это был ответ РФ на обстрел ВСУ наших территорий американскими ракетами.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, на какие государства распространяется «ядерный зонтик» РФ. О том, кого, в первую очередь, защищает Россия рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, это страны, задействованные в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик также подчеркнул, что в новой ядерной доктрине прописаны критерия применения такого оружия.