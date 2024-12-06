«Символ нашего единства»: в Главном храме Росгвардии в Подмосковье открыли Аллею Героев

В Главном храме Росгвардии в Подмосковье открыли Аллею Героев

Фото, видео: 5-tv.ru

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На мраморных плитах выгравированы 184 имени Героев России.

На территории Главного храма Росгвардии в Московской области провели торжественную церемонию открытия Аллеи Героев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На установленных мраморных плитах выгравированы имена 184 имени военнослужащих правоохранительных органов и росгвардейцев, которые проявили храбрость и героизм на службе и были удостоены звания Героев России, 125 из них — посмертно.

В церемонии приняли участие Герои РФ — генералы и офицеры Росгвардии. Перед началом мероприятия настоятель Князь-Владимирского храма протоиерей Максим Беликов и благочинный Балашихинской епархии иерей Михаил Конюхов провели молебен в честь Героев страны в Главном храме Росгвардии.

«Эта Аллея станет символом нашего единства, и напоминанием, что вместе мы способны преодолеть любые трудности и защитить наше будущее», — отметил заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев.

Символическую ленту на церемонии разрезали помощник директора Росгвардии, Герой России генерал-полковник Алибек Делимханов и вдова Героя России старшего лейтенанта Александра Потапова Анастасия Потапова. После окончания церемонии Образцово-показательный оркестр Росгвардии исполнил российский гимн, а рота почетного караула продемонстрировала торжественный марш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росгвардейцам вручили боевые награды за проявленный на СВО героизм.