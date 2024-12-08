«Много экшен-сцен»: режиссерский дебют Ивана Макаревича

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Сын народного артиста РФ решил попробовать себя в новой стезе. Каким вышел сериал и понравился ли он публике?

Многие актеры, преуспев в актерской сфере, переходят к более важному этапу. Совсем недавно Иван Макаревич презентовал свой новый проект, в котором выступил в качестве главнокомандующего на съемочной площадке — режиссера. О чем кинокартина и как проходил рабочий процесс, выяснил корреспондент 5-tv.ru на премьере сериала «Уроки китайского».

«Меня очень заинтересовала история, по крайней мере ничего подобного я не могла припомнить на нашем рынке. Это что-то навеянное аниме. Ваня Макаревич вдохновился и действительно, вроде бы это молодежная история, где есть проблемы молодежи, есть проблемы отцов и детей, но при этом у нас вдруг откуда-то девочка-ниндзя. Это круто! Мы разу же заинтересовались вот этой разницей культур: русско-китайской — как они будут взаимодействовать», — приоткрыла завесу Александра Нелюбина.

Продюсер также отметила, что этапом кастингов занимался сам Макаревич и по итогу актеры были подобраны так, что никто не стал возражать. Режиссер признался, что после того, как он оказался по другой стороне баррикады, он начал понимать, почему тех или иных артистов не берут в кино: проблема кроется не в таланте, а чаще всего в типаже.

«Самое интересное осознание пришло на моменте кастинга, потому что ты всю жизнь видишь кастинг, как актер и совершенно по-другому все это оцениваешь. А тут, когда первые несколько дней я бы как режиссер, я вообще впал в депрессию. Теперь я понимаю, что все зависит не от того, хороший ты актер или нет, а от того вписываешься ли ты по росту, подходишь ли ты к ансамблю, правильный ли у тебя тембр голоса по отношению к жанру. То есть там миллион составляющих», — делится впечатлениями артист.

И, как оказалось, переживания Макаревича были не зря, ведь каст сериала действительно получился ярким и многообещающим. Например, одну из главных героинь играла Александра Немчинова. Из-за того, что она прошла кастинг последней, актрисе пришлось за две недели выучить фразы на китайском, погрузиться в другую культуру и освоить единоборства.

«Было тяжело, потому что нужно было научиться очень многому за короткий срок. Все это произошло очень неожиданно лично для меня. Было интересно: нужно было учить китайский язык, тренировать акцент, при этом учиться единоборствам», — рассказала Немчинова.

Однако, сложности были в каждой роли. Денис Никитин, вокруг которого и разворачивается сюжет, отметил, что у него было много сцен зимой, а его герой — совершенно не мерзлявый. Актеру приходилось даже «купаться в снегу». Несмотря на это, каждый представитель съемочной группы был заинтересован в качестве, добавил Роберт Захарян — друг главного героя.

Труды Ивана Макаревича явно не прошли даром, ведь на показе первых серий весь зал с интересом наблюдал за сюжетом. И, как выяснилось позже, сам режиссер не ожидал такой высокой оценки сериала, поэтому был приятно удивлен положительным реакциям зрителей.

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