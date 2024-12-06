Фото: Алеев Егор/ТАСС

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Бывшая возлюбленная отправила сообщение, которое очень удивило футболиста.

Телеведущая Юлия Барановская решила вернуть вещи футболисту Андрею Аршавину спустя 12 лет после их расставания. Об этом рассказал спортсмен в шоу на RUTUBE.

«В воскресенье эсэмэска: „Хочу тебе вернуть твои вещи“. То есть она 12 лет их хранила. Воскресенье. Утро. Чего? С бодуна, что ли? Думаю, ничего себе, какая добрая, хорошая… С дочкой встречаемся, спрашиваю, что с мамой произошло, она совсем ку-ку, поехала?» — удивился Аршавин.

Оказалось, что дома у Барановской случился потоп, который и заставил обратить внимание телеведущей на вещи экс-возлюбленного.

Аршавин подчеркнул, что с матерью его троих детей вообще никак не общается. Раньше связи не было и с наследниками, но сейчас он старается поддерживать с ними контакты. Больше всего — со старшей дочерью Яной.

«Артем учится, Арсений всегда играет. С ними периодически вижусь. Обычно они у меня просят технику. Янка иногда украшения — один-два раза», — рассказал футболист.

Футболист уверяет, что никогда не жалел о расставании с Барановской. И добавил, что для бывших избранниц он, очевидно, лучший мужчина, раз после отношений с ним ни телеведущая, ни модель Алиса Казьмина так и не смогли наладить личную жизнь.

«Я лучший, после меня никто найти не может», — заявил Аршавин.

Недавно футболист признался, что у него есть еще один — уже шестой — ребенок, которого ему родила бывшая девушка. Правда, с ним он не общается, а мать вообще решила не вписывать отца в свидетельство о рождении и даже выбрала другое отчество.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что Андрей Аршавин жестко пошутил над Юлией Барановской.