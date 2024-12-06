«Файл поврежден»: мошенники начали красть личные данные через Word

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Злоумышленники научились обходить антивирусную защиту при помощи функции восстановления файлов.

Мошенники начали красть учетные записи пользователей при помощи подтвержденных текстовых документов программы Word. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По информации ведомства, злоумышленники рассылают пользователям подтвержденные текстовые документы с функцией восстановления файлов. Так им удается обходить антивирусную защиту. При этом сами письма маскируют под сообщения от HR-менеджеров или бухгалтеров.

«При открытии документов Word обнаруживает, что файл поврежден, сообщает, что „обнаружено нечитаемое содержимое“, а затем предлагает восстановить файл», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

При попытке восстановить файл пользователь попадает на фишинговый сайт, похожий на официальную страницу Microsoft. Именно в этот момент все учетные данные пользователя оказываются украденными.

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