«Кровоизлияние в глазные яблоки»: неизвестный вирус убил более 140 человек в Конго

Фото: 5-tv.ru

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У всех погибших были симптомы, похожие на грипп.

В Конго разбушевался неизвестный вирус, который успел убить более 140 жителей бедных районов. Об этом доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала в беседе с Lenta.ru.

«У всех были симптомы, похожие на грипп, кровоизлияния в глазные яблоки и сильная головная боль. Число погибших очень велико», — объяснила Баранова.

По ее словам, местные медики пока не знают, столкнулась ли африканская страна с новой формой вируса, либо людей убивает старая инфекция, которую не удалось победить.

Ранее 5-tv.ru писал о заболеваемости ВИЧ в России. По данным Роспотребнадзора, за последние десять лет этот показатель снизился на 27,1%. К тому же, дети инфицированных матерей теперь появляются на свет здоровыми.

Так, в 2023 году были взяты 49 миллионов образцов крови, а это на 75% больше показателей десятилетней давности. В 2024 году на ВИЧ обследовали 39 миллионов человек, что почти на 7% превышает данные 2023 года.