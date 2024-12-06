«Я хочу»: певица Анна Калашникова решилась на беременность после выкидыша

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Сейчас знаменитость активно готовит свой организм.

Певица Анна Калашникова долго не могла решиться на еще одну беременность из-за пережитого выкидыша. Об этом артистка рассказала изданию NEWS.ru.

По словам исполнительницы, это произошло несколько лет назад. Она потеряла нерожденного ребенка на сроке около пяти месяцев. После этого ей было морально тяжело решиться на новое зачатие, ведь она опасалась, что это может повториться. Существовал некий психологический барьер, для преодоления которого понадобилось время.

Сейчас знаменитость растит сына Даниила и мечтает еще об одном ребенке. Причем, к беременности она начала готовиться заблаговременно. Она перешла на правильно питание и занимается спортом.

«Из-за того, что хочу забеременеть, прохожу гормональную терапию и прилично набрала в весе. Для меня 3-5 килограммов уже много, я всегда привыкла быть стройной», — признается артистка.

Чтобы сохранить фигуру, певица записалась в бассейн. По ее словам, туда она ходит, чтобы избавиться от лишних калорий после того, как съест что-то сладкое.

Ранее на 5-tv.ru рассказывал о том, что Анна Калашникова хочет зачать близнецов.