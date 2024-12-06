Точка невозврата: Европа может погрузиться в ледниковый период в 2025 году

Фото: www.globallookpress.com/Peter Schatz

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Необратимые изменения происходят в системе АМОЦ, которая может охладить вест континент.

Голландские ученые провели исследования и пришли к шокирующему выводу — уже в 2025 году страны Европы могут погрузиться в ледниковый период. Об этом пишет Life.ru.

Как сообщает издание, еще в 1960-е годы ученые начали предполагать, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ) — основная система океанических течений в Атлантическом океане — может вскоре остановиться. Однако если раньше предполагалось, что этот процесс займет сотни лет, то сейчас исследователи убеждены, что система может прекратить свое существование за годы.

Европейский мягкий климат обусловлен течением Гольфстрим, несущим на север Атлантики теплые воды. На экваторе океанская вода испаряется, нагретая вода Гольфстрима становится более соленой и тяжелой. У европейского континента она начинает охлаждаться, становится еще тяжелее и, опускаясь на дно, разворачивается у берегов Гренландии обратно на юг.

Как выяснилось, до точки невозврата на европейском континенте остался всего один шаг.

«Как только пресная вода с ледников перекроет Гольфстрим, мы станем свидетелями экстремальных изменений в Европе», — указал в своей статье физик Рене ван Вестен.

Некоторые ученые полагают, что эти катастрофические изменения начнутся уже в начале 2025 года, другие не так категоричны и дают Европе еще около пяти лет. Так или иначе, ледяная катастрофа вскоре точно обрушится на этот регион.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые нашли связь между катаклизмами в Японии и Турции.