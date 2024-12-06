Легендарные московские плюшки появились на площадках проекта «Зима в Москве»

Фото: icmos.ru

Кондитеры создали три новых вкуса — с изюмом, маком и корицей.

На площадках проекта «Зима в Москве» впервые начали появляться московские плюшки со специальными новыми рецептами. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«На площадках проекта „Зима в Москве“ впервые появились легендарные московские плюшки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специально для проекта кондитеры вывели новые рецепты плюшек, отойдя от классического. Появились сдобы с маком, изюмом и корицей. Все четыре варианта можно будет попробовать на любой площадке «Зима в Москве» до 28 февраля.

Сейчас угощение можно найти на Тверской площади и площади Революции. В других местах оно появится в течение декабря.

Московская плюшка — булочка в форме сердца, которая была придумана кондитером Николаем Масловым в 1905 году. Ее финальный вариант появился в 1989 году.

С момента создания это изделие полюбилось людям, в каждой семье был свой рецепт. Эта сдоба является популярным новогодним угощением, и поэтому площадки «Зима в Москве» предлагают попробовать ее каждому желающему.