Легендарные московские плюшки появились на площадках проекта «Зима в Москве»
Фото: icmos.ru
Кондитеры создали три новых вкуса — с изюмом, маком и корицей.
На площадках проекта «Зима в Москве» впервые начали появляться московские плюшки со специальными новыми рецептами. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
«На площадках проекта „Зима в Москве“ впервые появились легендарные московские плюшки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что специально для проекта кондитеры вывели новые рецепты плюшек, отойдя от классического. Появились сдобы с маком, изюмом и корицей. Все четыре варианта можно будет попробовать на любой площадке «Зима в Москве» до 28 февраля.
Сейчас угощение можно найти на Тверской площади и площади Революции. В других местах оно появится в течение декабря.
Московская плюшка — булочка в форме сердца, которая была придумана кондитером Николаем Масловым в 1905 году. Ее финальный вариант появился в 1989 году.
С момента создания это изделие полюбилось людям, в каждой семье был свой рецепт. Эта сдоба является популярным новогодним угощением, и поэтому площадки «Зима в Москве» предлагают попробовать ее каждому желающему.