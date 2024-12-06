На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетней Дарины

Фото, видео: 5-tv.ru

В нашей поддержке нуждается девочка с тяжелым недугом — врожденным пороком сердца.

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Эта просто обязана закончиться хорошо. У пятилетней Дарины, мы рассказывали вам про нее накануне, врожденный порок сердца. Она задыхается от любой физической нагрузки. Девочке срочно требуется операция. Но на ее оплату не хватает четырех миллионов рублей.

Благодаря вам удалось собрать уже очень много, но нужно чуть больше усилий. Помочь Дарине выжить можно двумя способами: отправить смс с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканировать QR-код на экране.

Большое вам спасибо!