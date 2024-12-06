На форуме ВТБ «Россия зовет!» определили инвестиционные тренды

Фото, видео: Yury Kochetkov/ТАСС; 5-tv.ru

Эксперты призвали вкладываться в акции российских компаний.

Участники форума ВТБ «Россия зовет!» пришли к выводу, что российский финансовый рынок будет наиболее благоприятен для инвестиций, сделать которые помогут новые технологии и искусственный интеллект.

«Мы планируем развивать как один из продуктов новостной анализ при помощи искусственного интеллекта, который может анализировать новостной поток и давать рекомендации», — заявил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент ВТБ.

«Если смотреть на рынок акций, здесь мы выделяем технологический сектор и нефтегаз. Технологический сам по себе растет очень быстро, он еще выигрывает от того, что многие иностранные компании ушли. Нефтегазовый сектор является стабильным с точки зрения выручки, доходов, традиционно платит стабильно дивиденды», — указал Алексей Корнилов инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции».

Также многие инвесторы на форуме отметили, что будущее за цифровыми финансовыми активами.