Сразу через два океана: Федор Конюхов планирует побить новый мировой рекорд

Федор Конюхов отправился в новую экспедицию на веслах через два океана

Фото, видео: Галеев Анвар/ТАСС; 5-tv.ru

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Экспедиция легендарного путешественника стартовала в проливе Дрейка.

Федор Конюхов планирует побить очередной мировой рекорд. Легендарный путешественник решил в одиночку пройти на веслах через два океана — Атлантический и Индийский.

Экспедиция стартовала в проливе Дрейка. Маршрут проложен от мыса Горн в Чили до Австралии. А это — 15 тысяч километров. Такое расстояние Федор Конюхов планирует преодолеть за 200 дней.

Для плавания путешественник оснастил свою лодку новой системой спутниковой связи. Теперь он сможет делиться с миром деталями, удивительными и завораживающими снимками, которые будет делать на своем пути.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Федор Конюхов установил сразу два мировых рекорда. Всемирно известный российский путешественник провел на дрейфующей полярной станции у Северного полюса почти три недели в одиночку.