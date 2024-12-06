«Это же прикольно»: Кирилл Туриченко из «Иванушек» регулярно занимается сексом
Кирилл Туриченко из «Иванушек» с женой ведут активную сексуальную жизнь
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Супруги планируют в скором времени стать родителями.
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья Тарасова занимаются сексом каждый день. Об этом пара заявила на вечеринке Made in Russia.
Кирилл и Дарья не понимают, как можно добровольно отказывать себе в таком удовольствии.
«Почему? Это же так прикольно!» — шутит артист.
У них с половой жизнью все прекрасно, заверят музыкант. Пара занимается сексом каждый день и не знает таких людей, которые не обращали бы столь же пристальное внимание на интимные отношения.
К тому же, супруги планируют в скором времени родить ребенка. Дарья мечтает о девочке, а вот Кириллу пол наследника не так важен.
«Я вообще люблю детей! Обожаю! Жду! Хочу!» — поделился Туриченко.
Известно также, что у Тарасовой уже есть сын от первого брака. С мальчиком у Кирилла сложились хорошие отношения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла свадьба Кирилла Туриченко из «Иванушек». Возлюбленные узаконили свои отношения спустя три года после помолвки в 2021-м.