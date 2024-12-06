В Нижнем Новгороде горит склад на площади более восьми тысяч «квадратов»

В Нижнем Новгороде горит склад на площади более 8 тыс. кв. м

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; МЧС России;5-tv.ru

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На месте работают экстренные службы.

В Нижнем Новгороде произошел сильный пожар на складе. Об этом информирует пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

«На Московском шоссе горит производственно-складское здание. На месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 8,4 тысячи квадратов. Кроме того, кровля здания обрушилась на площади 900 квадратных метров.

Сведений о пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что в Московской области в городе Дзержинский загорелся каркасно-металлический ангар площадью 1100 квадратных метров. По предварительной информации МЧС, внутри склада находилась макулатура и погрузочное оборудование. Сведений о пострадавших также не поступало.