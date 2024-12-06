Обнимались: на фоне слухов о разводе Меган Маркл вышла в свет с миллиардером

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Герцогиня Сассекская еще больше подогрела слухи о проблемах в отношениях с мужем.

Меган Маркл еще больше позволила публике думать, что ее семья с принцем Гарри рушится. Очередным поводом на такие мысли британцев натолкнуло посещение герцогиней Сассекской гала-вечера The Paley Honors в Беверли-Хиллз в компании миллиардера Тайлера Перри.

Как сообщило издание Daily Mail, бывшая актриса оказалась в компании мужчины якобы для того, чтобы всего лишь поддержать его. Ведь он является другом семейства. Более того, Перри является крестным отцом трехлетней дочки Меган и принца Гарри.

Для выхода в свет с другом Маркл облачилась в черное платье без бретелек с разрезом спереди. Образ она дополнила туфлями с ремешками. На шее у звезды сверкало изысканное бриллиантовое ожерелье, а на пальцах кольца. При этом уверенно сказать, что гости вели себя как друзья, нельзя было. Они то и дело обнимались и любезничали.

В то время как принц Гарри опровергал всяческие слухи о разладе в семье. Хотя раньше все сплетни пропускал мимо ушей и не пытался публике доказать свою правду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем решила стать Меган Маркл.