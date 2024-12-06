Сон и кодификатор: что поможет сдать ЕГЭ на высокий балл

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Эксперт советует сосредоточиться на своих особенностях.

В беседе с «Известиями» педагог Виктория Подсухина поделилась своими рекомендациями по эффективной подготовке к ЕГЭ для получения высоких баллов — 80 и выше. Она акцентировала внимание на важности освоения формата государственного экзамена с самого начала подготовки.

«Первым делом стоит ознакомиться с критериями оценивания и структурой экзамена, а также с особенностями каждого задания. Вся необходимая информация доступна на сайте ФИПИ в двух основных документах: спецификациях и кодификаторах», — подчеркнула Подсухина.

Особое внимание следует уделить кодификатору, который содержит все возможные темы и типы заданий. Анализируя этот документ, школьник сможет разработать персонализированный план подготовки.

«Рекомендуется выделить конкретные часы для изучения каждого предмета в течение недели, не забывая при этом о важности отдыха и повторения изученного материала», — добавила эксперт.

Кроме того, важно тщательно выбирать ресурсы для подготовки, так как многие из них могут содержать устаревшую или неполную информацию. Педагог также советует регулярно отслеживать свой прогресс и своевременно ликвидировать пробелы в знаниях. Не стоит пытаться запомнить всю информацию в последний момент — такая практика лишь увеличивает стресс и может негативно сказаться на итоговом результате.

Эксперт советует в преддверии экзамена повторить основные темы, хорошенько отдохнуть и позавтракать, а также убедиться в наличии всех необходимых принадлежностей, таких как ручки и документы, чтобы создать атмосферу спокойствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в систему ЕГЭ планируют ввести экзамен по арабскому языку.