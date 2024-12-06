«Он умер. Сгорел за один день»: у Гузеевой случилось страшное горе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Телеведущая и подумать не могла, что после отдыха в Индонезии ее настигнет жуткая новость о смерти питомца.

В жизни телеведущей Ларисы Гузеевой случилось горе. После возвращения с отдыха в Индонезии она узнала о смерти любимого кота по кличке Персик. Животное прожило всего шесть-семь месяцев, а после скончалось из-за многочисленных проблем со здоровьем.

Пушистое животное она нашла в Болгарии, куда приехала на отдых. Хоть и понимала, что в Россию забрать не сможет, но все же подобрала его. Кот был в ужасном состоянии, поэтому знаменитости пришлось выхаживать его, лечить. А после этого она нашла ему новых хозяев. В социальной сети Гузеева делилась, что очень привыкла к животному, но в то же время была невероятно рада отдать его в добрые руки. Однако многочисленные проблемы со здоровьем не позволили животному прожить долгую жизнь.

«Умер мой золотой, мой маленький, мой прекрасный Персик. Его любили все: баловали, восхищались, обожали. А он умер. Сгорел за один день. Мы все плачем и плачем. А я больше никого не хочу любить», — заявила телеведущая.

Возможно, пережить горе ей поможет любимая собака по кличке Жужа. Телеведущая настолько сильно любит четвероногого, что даже называла его своим ребенком.

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