«Фуры едут и едут»: Талгинское ущелье в Дагестане спасают от черных копателей

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Неизвестные уже успели вывезти с одного из незаконных карьеров более 900 самосвалов чернозема и щебня.

В Дагестане удалось закрыть один из незаконных карьеров в уникальном Талгинском ущелье. Неизвестные успели вывезти более 900 самосвалов чернозема и щебня. Сумму ущерба оценили почти в два миллиона рублей. Но это — лишь малая часть большой проблемы.

Памятник природы, где обитают краснокнижные виды животных и растут редкие деревья, регулярно страдает от рук недобросовестных бизнесменов. Чтобы сохранить заповедную территорию, ученые и общественники требуют организовать здесь заказник. О перспективах — в репортаже корреспондента «Известий» Мурада Магомедова.

Экскаватор резко остановил работу, грузовики завелись. Люди, увидев камеру, спешно ретировались. Активисты Народного фронта вместе с учеными Российской академии наук нашли незаконный карьер в ущелье Истису-Кака.

«Мы подошли к этим людям, к водителям, попытались с ними пообщаться, кто они, что они здесь делают, но, к сожалению, ответа мы не получили. Они сначала спрятались, а затем просто уехали от нас», — говорит координатор по СМИ Народного фронта по Республике Дагестан Зулейха Курбанова.

Самосвалы активно ездят по ущелью, откуда вывозить грунт запрещено, и лицензии на это никогда не выдавались. Склоны этого ущелья в Дагестане состоят из древних известняковых пород, они очень ценны для местной экосистемы. Заметив чужих людей, водители тоже мгновенно скрываются, сразу же добавляют газу.

«Месяц назад еще здесь этого не было. Сейчас вот, это буквально все уничтожается. КАМАЗы едут и едут, вереницей, что-то грузят. Судя по тому, что лежит на земле — чернозем тоже выгребается, грузится и реализуется», — говорит старший научный сотрудник лаборатории животных ПИБР ДФИЦ РАН Юрий Яковенко.

Следы работы экскаваторов здесь почти за каждым поворотом. И даже старая техника брошена в середине ущелья.

«Проблема еще заключается в том, что на сегодняшний день тут в основном работает физическое лицо. Доказать, что это юридическое лицо здесь копает — практически невозможно. Административное правонарушение — от трех до пяти тысяч рублей, незаконное пользование недрами. И все», — говорит начальник отдела геологической информации и лицензирования министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Абдулкерим Батыраев.

Инспекторы Минприроды сразу же выехали на место. Незаконный карьер закрыли и обратились в правоохранительные органы.

Это лишь один из незаконных карьеров в Талгинском ущелье. Отсюда вывезли больше 900 грузовиков грунта. Специалисты подсчитали — ущерб составил один миллион 700 тысяч рублей. Материалы дела сейчас в природоохранной прокуратуре.

Уже 40 лет ученые просят сохранить и сберечь это ущелье. Писали письма и в правительство Дагестана, и в природоохранные ведомства. Здесь растут редкие реликтовые растения, обитают краснокнижные птицы, рептилии и животные.

«Здесь обитает разноцветный полоз, кавказский полоз — это виды, которые в пределах России больше нигде не встречаются. Десяток видов, средиземноморских и переднеазиатских», — говорит ученый, эксперт Международного союза охраны природы Людмила Мазанаева.

В этом ущелье живут редчайшие виды змей и ящериц. Тут обитает уникальная средиземноморская черепаха, она занесена в Красную книгу. Почти на каждом деревце — свитые гнезда, это, возможно, редкой синицы. Орнитологи говорят, их здесь не мало.

И все это сейчас оказалось на грани исчезновения. Но вот, наконец, до конца этого года власти Дагестана обещают придать ущелью Истису-Кака статус особо охраняемой природной территории. Он позволит навести здесь порядок и организовать в этой местности пешие эко-маршруты для туристов.

«Дополнительно будет запрет на строительство как капитальных, так и временных сооружений, проезд автотранспорта будет запрещен. То есть спортивная, любительская и промысловая охота здесь будет полностью исключена», — говорит начальник отдела особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Садулла Газиев.

Еще неделю назад здесь тайком воровали щебень на миллионы, а уже сегодня тут не проехал ни один грузовик. Молва о визитах инспекторов, ученых и журналистов сразу разлетелась по округе.

Активисты надеются, что, когда ущелье Истису-Кака станет государственным природным заказником, вряд ли кто-то посмеет добывать здесь грунт и разрушать живописный уголок.