Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Эта область медицины стремительно развивается. И сегодня терапии поддаются те виды онкологии, которые еще вчера звучали для пациента как приговор.

В Петербурге сегодня открывается Всероссийский форум по ядерной медицине. Передовые технологии в диагностике и лечении онкологических заболеваний обсудят ведущие доктора со всей страны, а также зарубежные специалисты.

Представительный конгресс неслучайно проходит именно в Северной столице. Наши врачи не первый год успешно пользуются «ядерной аптечкой». Что это такое, рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

«Вдохните и задержите дыхание» — фраза, которая заставляет не просто замереть, а несколько минут лежать в неведении и страхе. Но именно радионуклидная диагностика позволяет изучить каждый миллиметр опухоли, заглянуть внутрь органов и костей, а главное помочь подобрать лечение.

«Есть препараты, которые непосредственно участвуют в метаболизме опухолевых клеток, есть препараты, которые оценивают рецепторный статус опухоли», — объясняет заведующая отделением позитронно-эмиссионной томографии ФГБУ «РНЦРХТ имени академика Гранова» Минздрава России Анна Иванова.

Перед лучевой диагностикой пациенту ставят капельницу с радиопрепаратом. Несмотря на малые дозы — защитные фартуки, свинцовые контейнеры. Предельная осторожность, когда речь идет о так называемой «ядерной аптечке».

«Чаще всего, это дополнительный метод, который показывает функцию. КТ, МРТ больше показывают структурные изменения какие-то, а, например, ПЭТ КТ показывает, если говорить совсем просто, жизнеспособность опухолевой ткани», — говорит заведующая отделением радионуклиидной диагностики и терапии МИБС Елена Громова.

Милена проходит очередной курс химиотерапии, сначала рак поразил щитовидную железу, потом нашли еще опухоль мозга. Но до радиотерапии дело не дошло, как раз ПЭТ КТ показала — для результата достаточно «химии».

«Благодаря тому, что мы своевременно поменяли тактику лечения, мне помогает химиотерапия, и сейчас уже уменьшается участок контрастирования», — рассказывает Милена Шефер.

В процедурном кабинете пациентам ставят капельницы, а производство радиофармацевтических препаратов находится практически здесь же, за этой дверью в конце коридора. Все дело в том, что такие препараты «живут» совсем недолго. Изотопы существуют по 20 минут и даже меньше. И малое расстояние уменьшает количество контактов с препаратом.

Тяжелые двери, за которыми скрывается циклотрон — именно он производит препараты для диагностики и терапии — открываются несколько минут. «Рождение» радиофармпрепарата начинается с воды, максимально обогащенной кислородом, здесь его 97%.

«В этот маленький объем попадает ускоренный пучок протонов циклотрона. Происходит ядерная реакция с образованием фтор-18 и тепловыделение порядка полутора киловатт», — рассказывает начальник производственного отдела отделения циклотронных радиофармпрепаратов ФГБУ «РНЦРХТ имени академика Гранова» Минздрава России Вадим Зайцев.

Такими приборами оборудованы все ключевые онкоцентры страны. В зависимости от типа излучения радиоизотопов препараты используют или для диагностики, или для лечения. Разный период выведения. Одних пациентов отпускают домой сразу, другие весь курс находятся в изоляторе, пока не перестанут «светить».

«Все больше и больше заболеваний мы можем лечить при помощи технологий ядерной медицины. Развиваются системы дозимитрии, которые позволяют уменьшить лучевую нагрузку», — отмечает заместитель директора по научной работе ФГБУ «РНЦРХТ имени академика Гранова» Минздрава России Андрей Станжевский.

Такую терапию сейчас назначают на самых поздних стадиях. Например, на самом частом — раке простаты. Несмотря на то, что технология не новая, что будет с пациентом после приема «ядерного лекарства» через 10–15 лет предсказать не всегда удается. Плюс есть шансы, что помогут другие способы. Но изотопы свое дело делают.

Черные точки на снимке — метастазы. А это тот же пациент через год и пять курсов облучения актинием.

«У него остались лимфатические узлы достаточно локальные, которые мы в последующем облучили, и пациент ушел в хорошую стойкую ремиссию», — говорит заведующая отделением радионуклеидной диагностики и терапии ФГБУ «РНЦРХТ имени академика Гранова» Минздрава России Мария Одинцова.

Поможет «ядерная аптечка» или нет, порой можно предсказать уже на первом ПЭТ КТ. Если шансов нет, врачи говорят об этом прямо.

Но год за годом эта область стремительно развивается. Ключевые решения для отечественной радиомедицины принимаются на ежегодном конгрессе, давая шансы на жизнь и заветное заключение «ремиссия» тысячам пациентов.