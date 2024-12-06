Огнеметчики помогли мотострелкам и уничтожили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Боевая задача выполнена благодаря слаженным действиям российских военных.

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские огнеметчики получили задачу по поддержке мотострелковых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ. В ходе выполнения боевых задач установку сопровождает группа прикрытия с автоматами с тепловизионными прицелами и приборами ночного виденья, антидроновыми ружьями и дробовиками.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.