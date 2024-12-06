Бывший глава Курчатовского института Евгений Велихов скончался в возрасте 89 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Выдающийся ученый за долгие годы внес огромный вклад в развитие науки.

В Москве скончался выдающийся ученый, академик Евгений Велихов.

Освоение Арктики, создание прорывных методов изучения земной коры, развитие атомной энергетики и термоядерного синтеза, информационных технологий, лазеров, и даже начало работ с искусственным интеллектом, все это он.

Человек, который долгое время возглавлял Курчатовский институт, и все работы которого имеют поистине масштабы цивилизации.

Евгения Павловича однажды спросили, верит ли он в Бога, и академик ответил, что у него есть чувство поколений, он верит, что человек не должен быть зациклен на себе и своем времени, должен ощущать себя частью некой цепочки, в потоке истории, а не случайной точкой во Вселенной. Это и была его религия. Евгению Велихову было 89 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными страны. Глава государства подчеркнул, что важно инвестировать в развитие науки, а также создавать комфортные условия для специалистов.