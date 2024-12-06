Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Депутат Госдумы будет руководить регионом вместо Алексея Смирнова, который ушел в отставку.

Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля после того, как губернатор региона Алексей Смирнов сообщил об отставке.

«Постановляю назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области», — написано в документе.

К слову, ситуация в Курской области напряженная. Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на регион 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин вручил премию «Волонтер года» жительнице Курской области.