На Красной площади открылся ГУМ-каток

Фото, видео: 5-tv.ru

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Там показали фрагмент ледового шоу Татьяны Навки.

На Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Одновременно начнет свою работу и знаменитая ярмарка. По сообщению пресс-службы, 6 декабря каток будет работать для всех желающих. Его главная особенность — атмосфера зимней сказки в самом сердце столицы.

Также на открытии показали фрагмент ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru она рассказала о подготовке данной программы.

«Нам предстоит очень много работы. Вы знаете, это совершенно новое прочтение, современное прочтение. Мы взяли, конечно, главные мотивы — это Чайковский. Также было много аранжировки на музыку Чайковского, много новых тем», — поделилась откровением фигуристка.

Она добавила, что их команде хочется удивить зрителей и показать что-то другое в этом шоу. Ведь на балет «Щелкунчик» в Большом театре пытается попасть вся страна. По словам Навки, такое ледовое шоу страна увидит впервые.

Ранее 5-tv.ru писал, что Загитова решила запустить собственное ледовое шоу. Она собирается встать в один ряд с другими чемпионами.