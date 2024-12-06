Чудеса, да и только: бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Maurizio D'Avanzo

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Срок еще маленький, поэтому актриса и ее представитель не желают вдаваться в подробности.

Актриса Эмбер Херд ждет второго ребенка. Об этом сообщает портал People со ссылкой на источник в окружении звезды. По данным издания, 38-летняя актриса очень рада пополнению.

«Беременность еще на раннем сроке, поэтому, как вы понимаете, мы не хотим вдаваться в подробности на данном этапе. Достаточно сказать, что Эмбер в восторге от себя и от Уны Пейдж (дочь актрисы — Прим.ред.)», — пояснил инсайдер.

Сама актриса никак не прокомментировала заявление источника.

Первенец Эмбер Херд появился на свет 8 апреля 2021 года. Актриса воспользовалась услугами суррогатной матери. Девочку она назвала Уна Пейдж.

Однако о радостной новости она заявила только спустя несколько месяцев после рождения дочки. Актриса тогда написала в личном блоге в соцсетях, что шла к этому решению четыре года и очень рада, что его приняла. Кто отец ребенка — неизвестно, как и про второго мужчину информации нет. Херд предпочитает скрывать личную жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джонни Депп простил экс-супругу Эмбер Херд. Во время судебных тяжб с актрисой его жизнь была похожа на «мыльную оперу», но после разбирательств все вернулось в прежнее русло.