Путин обсудил с Совбезом развитие промышленности в России

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Бабушкин

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На совещании был поднят вопрос о выпуске продукции так называемого двойного назначения.

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Отмечается, что был поднят вопрос о развитии отдельных отраслей промышленности, которые выпускают продукцию так называемого двойного назначения.

«Это важно и для экономики, в целом, и для поддержания и повышения обороноспособности страны», — подчеркнул глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин заявил о запуске нового этапа технологического развития РФ в 2025 году. Этот год станет ключевым для реализации подобной задумки. Как подчеркнул глава государства, на днях правительство обсуждало, как обеспечить технологическое лидерство России.

Путин отметил, что нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственных технологических решений, выходить с ними на мировой рынок. На этой основе стране необходимо укрепить свое лидерство в тех или иных сферах. В данный момент в нацпроектах не хватает таких системных задач.