«Это просто тушите свет!» — Прохору Шаляпину пришлось выйти на работу
Певец Прохор Шаляпин пожаловался на свою работу вместо долгожданного отдыха
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;Telegram/Прохор Шаляпин/aChaliapin; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Теперь на Мальдивы он полетит только в середине января следующего года.
Певец Прохор Шаляпин пожаловался на работу. Видео он опубликовал в личном блоге в соцсетях.
Артист уверен, что его сглазили, иначе, как объяснить тот факт, что он оказался в Калининграде на гастролях. Шаляпин любит людей, которые посещают его концерты, но все же это работа, а он не для этого родился на белый свет.
«Я создавался для любви, счастья, удовольствий. Калининград — замечательный, красивый город, но так бы хотелось сейчас солнышка, понимаете, пляжик, коктейльчик. Вот, поэтому, рот на замок держим, поменьше едим, поменьше говорим, рассказываем. Я работаю. Дожили…», — отметил разочарованный Шаляпин.
Отдых теперь ему только будет сниться, по крайней мере до середины января. Но зато потом артиста ждет райское наслаждение — он летит на Мальдивы.
«Это просто тушите свет! Всех люблю, всем счастья, здоровья. Поменьше работы, побольше получать», — пожелал певец.
Подписчикам понравился такой настрой Шаляпина, они полностью разделяют его точку зрения.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Прохор Шаляпин считает мужскую измену нормой.