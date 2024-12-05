Народного артиста РФ Бориса Щербакова госпитализировали с сотрясением мозга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Его могут оставить в больнице на стационарном лечении.

В Москве народного артиста РФ, актера Бориса Щербакова экстренно госпитализировали в больницу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, у артиста произошло сотрясение головного мозга. Его успели перевести в другое медицинское учреждение, где Щербаков, предположительно, останется на стационарном лечении.

В начале сентября 2024 года 74-летнего Щербакова уже госпитализировали в столичную больницу. Тогда у него диагностировали нестабильную стенокардию. К счастью, тогда все закончилось благополучно, и актера отправили домой на восстановление.

Как сообщили 5-tv.ru, артист жаловался на головную боль. Выяснилось, что поздно вечером 5 декабря он упал не лестничной клетке, где его и обнаружили близкие. Щербакову сделали рентген, который показал, что никаких серьезных травм у него нет.

В кино Щербаков дебютировал в возрасте 12 лет, сыграв в детском приключенческом фильме «Мандат». Во второй раз он появился на экране в 1972 году, исполнив одну из ключевых ролей в картине «Тихие берега». За свою кинокарьеру актер принял участие более чем в 220 проектах, среди которых фильмы «Воскресный папа», «Валентин и Валентина», «Легенда № 17», сериалы «Гостья из будущего», «Битва за Москву», «Грозовые ворота», «Тихий Дон», «Сыщики».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонница Бориса Щербакова угрожала облить его жену кислотой.