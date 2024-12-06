Как в «бездетном режиме»: кем могут работать женщины в декретном отпуске
Женщины в декрете могут работать дистанционно в колл-центрах и менеджерами
Фото: Бобылев Сергей/ТАСС
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Некоторые мамочки предпочитают выходить на работу сразу после рождения ребенка.
Некоторые российские работодатели готовы брать женщин, находящихся в декрете. Какие специальности им предлагают, пишет агентство URA.RU.
По статистике, осенью 2024 года мамочкам чаще всего предлагались ставки операторов колл-центров, менеджеров маркетплейсов, менеджеров по продажам и рекрутеров.
Также женщины в отпуске по уходу за ребенком часто могут рассчитывать на удаленною работу, в том числе при сохранении своей должности.
Как заверила руководитель Союза профессиональной поддержки материнства Любовь Осиленкер, есть много специальностей, где мама в декрете может работать.
«Даже когда ребенку три года, выход на работу в стандартном, грубо говоря, бездетном режиме, для многих остается неудачным выбором. Мы все знаем, дети болеют, дети вообще нуждаются в маме, даже когда им больше трех лет», — пояснила она.
При этом, судя по данным сервиса по подбору персонала, каждая девятая вообще отказывается от декрета и выходит на работу сразу после рождения ребенка.
Ранее 5-tv.ru писал, сколько мужчин согласны уйти в декрет вместо жены.