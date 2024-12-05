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РФ и наши партнеры внесли наибольший вклад в стабилизацию энергорынка.

Наибольший вклад в стабилизацию мирового рынка энергоресурсов за последнее десятилетие внесла Россия и ее партнеры — заявил глава Роснефти, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. Он проходит в эти дни в Объединенных арабских эмиратах. Игорь Сечин также развеял иллюзии по поводу возобновляемой энергии. Почему доллар «бежит» от зеленой повестки, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Елецкие кружева, венецианское стекло, арабский фарфор. В кулуарах XVII Веронского Евразийского экономического форума — эклектика национальных культур.

«Безусловно, культура это та сила, ее еще называют мягкой силой, которая помогает народам лучше понять друг друга, объединяет, за счет таких культурных обменов возникает диалог», — сообщила участник выставки, гендиректор Центра культурных инноваций Лариса Парамонова.

В зале — плюрализм мнений, один из ключевых драйверов мировой торговли.

«Верона в аббревиатуре Евразийского экономического форума осталась как название, большинство северной части Италии сейчас говорит на языке санкций. А вот здесь, в Эмиратах, понимают, насколько важно экономическое международное сотрудничества, и говорят на всех языках», — сообщил корреспондент.

Задача стран Евразийского форума, которых связывают давние торговые связи, показать чиновникам ЕС, что их используют те, кто наживается на европейских разногласиях. Ведь очевидно же, кто пострадал от санкций больше всего.

«Я заметил интересную тенденцию, в Италии, например, когда мне говорили, настоящая Европа это Россия, а мы куда-то уже ушли. Для них российский рынок был самым перспективным и самым растущим, а сейчас его нет», — заявил генеральный директор российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

«Нам важно говорить со своими партнерами. Может быть, мы не всегда согласны, но мы должны найти решения, чтобы продолжать работать и жить вместе», — сообщил заместитель председателя правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) в России Филипп Пегорье.

Рас-эль-Хайма, в котором и проходит форум, самый северный из семи эмиратов. И здесь знают, как делать деньги. Город расположен на перекрестке дорог между Европой, Азией и Африкой, что делает его идеальным местом для интернациональной торговли.

Динамично развивающийся эмират является домом для 38 тысяч компаний из 100 стран мира, представляющих более 50 отраслей экономики. Но, безусловно, один из самых дорогих и близких партнеров ОАЭ — это, конечно, Россия.

Первый год ОАЭ в семье глобального юга БРИКС, а сколько всего уже сделано. Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос втрое. А взаимные инвестиции в этом году достигли семи миллиардов долларов. Но есть и над чем работать.

«Страна, которая недавно присоединилась к БРИКС и которая способна играть активную роль и как производитель нефти, и как серьезный финансовый центр», — сообщил президент-председатель правления ПАО Банк ВТБ Андрей Костин.

Россия и Эмираты поддерживают стабильность на мировом рынке нефти, наша страна остается лидером по количеству ресурсов, и никакие санкции изменить это не могут.

«Совокупная стоимость природных богатств нашей страны составляет 100 триллионов долларов, что почти в два раза больше аналогичного показателя в США. Как недавно отметил президент России Владимир Владимирович Путин, Соединенные Штаты опоздали лет на 15», — отметил Сечин.

Именно санкции привели к взрывному росту цен на энергоносители в Европе, что, в свою очередь повлекло за собой убыточность и даже закрытие десятков, если не сотен крупных предприятий. Продвигаемая американцами «зеленая повестка» не более чем ширма. Ведь в самых Штатах потребление традиционных источников энергии в три с половиной раза больше, чем на планете. А европейские показатели потребления выше, к примеру, африканских в десять раз.

«В реальной жизни бизнес голосует деньгами, а зеленый доллар бежит от зеленой повестки как от огня. За последние три года энтузиазм западных фондовых рынков, в отношении сектора возобновляемой энергетики практически сошел на нет. Акции компаний по производству чистого топлива за два года упали в несколько раз», — добавил глава «Роснефти».

Участники Евразийского международного экономического форума предлагают Западу куда более выгодную альтернативу: равноценное бизнес-партнерство без лжи и двойных стандартов. Европе да и Штатам сейчас это гораздо больше нужно самим.