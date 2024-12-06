«По-честному надо сказать»: главные заявления Путина на заседании по нацпроектам

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Важнейшее направление на 2025 год — поддержка семей с детьми.

Оборонный комплекс России должен объединить усилия с предприятиями гражданской сферы. Так им проще решать задачи по развитию технологического суверенитета страны. Об этом Владимир Путин говорил сегодня, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Особое внимание на ближайшие пять лет — социальным гарантиям. Меры поддержки для семей с детьми должны переломить ситуацию с демографией. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь расскажет подробнее.

Количество участников заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам перевалило за 70 человек. Вместить всех смог только Александровский зал большого Кремлевского дворца.

В зале помимо федеральных министров немало и представителей региональных властей. Впрочем, еще на прошлом заседании Владимир Путин особо подчеркивал: главная работа ведется не в кабинетах, а в регионах. И роль региональных и муниципальных команд здесь определяющая.

Президент свое вступительное слово начал по большому счету с подведения итогов уже завершающихся нацпроектов. И успехи тут есть и немалые.

«Мы проводим в порядок дорожную сеть страны. За последние шесть лет она объективно стала лучше, причем во многих городах, в том числе, как и договаривались по итогам текущего года, в 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям. А если говорить о региональных автотрассах, то ожидалось, что к концу их доля в нормативе вырастет до 50%. По факту, уже это понятно, эта планка будет выше 54%, то есть здесь мы идем с небольшим, но все-таки опережением графика», — сказал Путин.

Рассказал президент о ситуации в здравоохранении, демографии, транспорте, но не обошел стороной и проблемы. Как в любом масштабном проекте их всегда хватает. Анализ всех программ поручено провести счетной палате.

«Прошу счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 года по сегодняшний день, по 2024 год, сделать соответствующие выводы и рекомендации, а правительство прошу их учесть при реализации новых нацпроектов. Они призваны дать ответ на актуальные вызовы, стоящие перед нашей страной, решить задачи стратегического значения», — отметил Путин.

Рекомендации Счетной палаты помогут избавиться уже новым нацпроектам от ошибок и недочетов, допущенных в прошлом. В частности, Владимир Путин призвал открыто и честно доводить информацию, прежде всего, до людей, приведя в пример ситуацию с дальневосточной ипотекой.

«Ну давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Но ведь ясно. Так, по-честному надо сказать, вот мы в силу того-то, того-то, под 2%, лимит такой-то, кто хочет — поспешите, лимит закончится в середине года или к ноябрю, или декабрю. Надо просто честно сказать об этом и будет понятно. А так люди приходят за ипотекой им говорят — нет, лимит закончился. Какой лимит? Об этом знать никто не знает. Надо, чтобы знали — и тогда будет нормальный диалог с обществом», — добавил российский лидер.

Поручил президент и ускорить промышленное развитие. Причем уже сейчас думать об интеграции предприятий ОПК в гражданскую сферу.

«При развитии приоритетных технологических направлений, там, где это возможно, надо обеспечить увязку работ проводимых в гражданском сегменте и в оборонной сфере. Это нужно, чтобы избежать дублирования усилий и распылений ресурсов, ну и, кроме того, и дальше в будущем — думаю, что в ближайшем будущем — нужно будет решать вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий», — сказал глава государства.

В завершении вступительного слова Владимир Путин еще раз обратил внимание на проблемы демографии. Кризис в этой сфере наблюдает во всем мире, но в России должны сделать все возможное, чтобы переломить ситуацию уже в будущем году. В том числе, с помощью новых нацпроектов.