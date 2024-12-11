Вы делали это неправильно! Как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Экстрасенс рассказал, какие нужно предпринять действия, чтобы ваша мечта точно сбылась.

Чтобы в новогоднюю ночь обязательно исполнилось заветное желание, нужно выполнить ряд определенных действий. О магических секретах рассказал 5-tv.ru экстрасенс, оккультист Андрей Харрис.

Под бой курантов

Не изменяя традициям, желание нужно загадывать под бой курантов с фужером шампанского. Но делать это нужно правильно. Примерно за час до наступления Нового года следует взять белую бумагу и от руки записать на ней сокровенное желание.

На бумажке с желанием нужно нарисовать определенные символы. Личный архив экстрасенса, оккультиста Андрея Харриса.

Главный магический секрет кроется в специальных оккультных символах. Как на фото, нужно нанести один символ сверху, а другой снизу.

После нужно правильно подготовиться к ритуалу. Следует слева и справа от себя поставить две свечи белого цвета и примерно за пять минут до курантов зажечь их.

«Также перед вами должна лежать тарелка и фужер, наполненный шампанским. Как только вы услышите бой курантов, поджигайте лист со своим желанием. Если он успеет сгореть, пока звучат куранты, желание точно исполнится. Достаточно взять всего лишь небольшой кусочек пепла и положить его в фужер. После чего выпить волшебный напиток и сказать: «Да будет так», — уточняет экстрасенс.

В том случае, если листочек полностью сгорит, и вы успеете выпить фужер шампанского, значит желание точно исполнится.

Магическое зелье

Существует и второй способ загадывания желания. Его нужно написать на листке за час до конца года, и нарисовать те же оккультные символы.

После с заветным листком в руке необходимо отправиться на улицу и найти участок, где есть земля. В ней нужно сделать небольшое углубление, положить туда листок и закопать его. Затем это место нужно полить зельем из ванили, корицы, имбиря и гвоздики, смешанной с красным вином. Его нужно сварить заранее по принципу Глинтвейна.

«Три раза говорим: „Да будет так“. Если вам повезло найти это уникальное место, ваше желание точно исполнится. Вы везунчик на весь новый год», — уточняет Харрис.

Серебряные монеты

За 30-40 минут до Нового года нужно положить в бокал с красным вином десять серебряных монет.

«Серебро — это металл Луны, а Луна отвечает за все магическое. В этот праздник она будет также сильна. А число десять — это код фортуны, который позволяет реализовать все свои мечты в жизнь», — объясняет оккультист.

Практически перед самым началом боя курантов бокал с вином необходимо выпить. После чего просушить монеты в бумаге и выйти на ближайший перекресток.

Лучше всего будет, если на перекрестке вы окажетесь не позднее пяти минут от начала нового года.

«Вы озвучиваете свое желание и подкидываете в воздух эти десять монет. После того как вы услышите звон монет, которые ударились о землю, вы говорите: «Да будет так», — подчеркивает экстрасенс.

Таким образом вы притянете особую удачу в свою жизнь, и ваше сокровенное желание обязательно исполнится.

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