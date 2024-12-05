«Мне не нравится»: дочь Самойловой заявила о появившихся комплексах

Дочь Оксаны Самойловой и Джигана заявила о своих комплексах

Фото: Виноградов Сергей/ТАСС

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Девочка чувствует свою непривлекательность на фоне мамы.

Старшая дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариела заявила о появлении комплексов. Об этом стало известно в одном шоу на You Tube.

Звездная наследница отметила, что чувствует свою непривлекательность на фоне мамы. Ей приходится терпеть саму себя. Однако Самойлова поспешила успокоить дочь, ведь в 12 лет про свою внешность так думают многие.

«Мама очень красивая, а я получилась смесь. Мне не нравится», — рассказала девочка.

Самойлова уверяет, что они с Джиганом постоянно твердят детям об их красоте.

Кстати, во время переходного возраста Ариела больше времени проводит с папой и немного отстранилась от мамы. Джиган удивляется, почему все происходит так, но супруга его успокаивает, отмечая, что это нормально.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети Самойловой призвали ее остановиться рожать. Блогер призналась, что ей действительно не хватает времени, чтобы уделять одинаковое внимание четверым наследникам. В результате они буквально начинают бороться за возможность побыть с мамой.