Лавров указал на опасность перехода холодной войны в горячую фазу

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Все договоренности о контроле вооружений США и их союзники уже давно «выбросили на свалку».

Холодная война рискует перейти в горячую фазу из-за действий западных стран. С таким заявлением глава МИД России Сергей Лавров выступил на пленарном заседании СМИД ОБСЕ.

Министр напомнил, что США и их союзники «выбросили на свалку» все договоренности, которые были сделаны еще в 1980-е годы в области контроля вооружений.

«Спрашивается, для чего? Ответ для нас очевиден: в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После афганского позора нужен был новый объединяющий враг. В результате — реинкарнация холодной войны, только теперь с гораздо большим риском ее перехода в горячую стадию», — прокомментировал текущую ситуацию Лавров.

Он также с иронией заявил, что идеалом безопасности для стран, которые пытаются укрыться от иллюзорной российской угрозы, сегодня стали противоракетные рвы, колючая проволока на границах, а также базы иностранных войск на территориях якобы суверенных государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров прибыл на Мальту на совещание глав МИД ОБСЕ.