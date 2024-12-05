«Целый час разговаривали»: друг Дроздова рассказал о самочувствии телеведущего
Константин Мирошник опроверг слухи о плохом самочувствии Николая Дроздова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Насколько правдивы слухи о проблемах со здоровьем знаменитого телеведущего?
Телеведущий и зоолог Николай Дроздов чувствует себя хорошо и готовится к лекциям. Об этом в беседе с aif.ru рассказал его друг художник Константин Мирошник.
По его словам, появившиеся недавно слухи о проблемах со здоровьем Дроздова неправдивы. Напротив, Николай Николаевич довольно бодр, он занимается скандинавской ходьбой, делает зарядку и часто выходит на улицу.
«Вчера целый час с ним разговаривали, анекдоты друг другу рассказывали. Все хорошо. Сейчас Николай Николаевич готовится к лекциям об устройстве дальнего космоса», — сказал Мирошник.
На днях в сети стали обсуждать ухудшившееся самочувствие Дроздова. Зоолог якобы не может порой даже подняться с кровати из-за сильной утомляемости.
Ранее 5-tv.ru писал, как себя чувствует телеведущий Отар Кушанашвили после сеансов химиотерапии. Журналист продолжает бороться с онкологией и делится своими наблюдениями о болезни и выздоравливании.