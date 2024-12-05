VK Education: число преподавателей из бизнеса в российских вузах выросло

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В ноябре 2024 года VK Education провел опрос 750 представителей российских вузов, среди которых МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИФИ, РАНХиГС.

За последние два года количество преподавателей из бизнес-среды выросло. Об этом сообщили 71% опрошенных представителей российских вузов. Так, 23% считают, что показатель остался на том же уровне, 6% отметили снижение, 82% респондентов заявили о росте количества практики и реальных кейсов от бизнеса, интегрированных в образовательные программы. А вот 12% считают, что количество практики осталось на том же уровне, 6% — что оно уменьшилось. Такие результаты показал опрос VK Education среди представителей 40 российских вузов.

Опрос также показал, что преподаватели из бизнеса чаще всего работают в IT-сфере (70%), маркетинге, рекламе и медиа (50%). Далее следуют сферы искусства и культуры (38%), финансов (35%) и телекоммуникаций (17%).

По оценкам опрошенных VK экспертов, участие преподавателей из бизнес-среды помогает адаптировать учебные программы к современным требованиям рынка труда, повысить их практическую ориентированность и упростить процесс трудоустройства выпускников.

Точный запрос от отрасли или компании позволяет вузам лучше настраивать учебные программы и готовить востребованные кадры.

«Вместе с более чем 30 ведущими вузами страны мы ведем подготовку кадров по востребованным IT-специальностям, включая программы по разработке, искусственному интеллекту, машинному обучению и большим данным. Мы строим наши программы с акцентом на практику и активно привлекаем к их созданию и сопровождению сотрудников VK. Мы отмечаем растущий интерес сотрудников к преподавательской деятельности и даем им широкие возможности для самореализации в этом направлении. За последний год к нашим программам активно подключаются новые преподаватели, что показывает большой энтузиазм сотрудников и их желание сделать вклад в развитие IT-, digital- и креативной сфер», — подчеркивает Георгий Щелканов, директор по работе с вузами VK.

Число преподавателей среди сотрудников VK в 2024 году увеличилось на 15% год к году. Общее количество экспертов, среди которых преподаватели в вузах, спикеры на конференциях, лекциях и мастер-классах, менторы образовательных программ, превысило тысячу человек.

Чаще всего сотрудники VK преподают на курсах по разработке (51%), аналитике данных и искусственному интеллекту (26%), по 9% приходится на креативные и продуктовые специальности, 5% — другие направления.

Среди основных причин мотивации совмещать работу с преподаванием в вузах сотрудники называют повышение собственной экспертизы (64%), самореализацию и развитие личного бренда (59%), улучшение навыка публичных выступлений (52%) и возможность привлечь перспективные кадры в свою команду (47%).