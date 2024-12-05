Облизывать запрещено! — почему зимой обветриваются губы и как этого избежать

Фото: www.globallookpress.com/Fred de Noyelle/GODONG

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К такой проблеме могут привести отопление и холодная питьевая вода.

Зимние холода приносят одну из самых неприятных проблем для организма — обветренные губы. Она не опасная, а именно неприятная, потому как выглядит это неэстетично и, к тому же, достаточно тяжело исправляется.

Почему зимой обветриваются губы и как это предотвратить — в беседе с aif.ru объяснила врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины Роза Герлиани.

По словам эксперта, кожа в области губ очень тонкая и чувствительная, именно поэтому она очень подвергается механическим повреждениям. К тому же, на губах нет ни сальных, ни потовых желез. Это означает, что у этой области отсутствует функция самоувлажения.

Герлиани предупредила, что облизывать обветренные губы строго запрещено. Так вы рискуете травмировать их еще сильнее. Чтобы побороться с потрескавшимися губами не изнутри, а снаружи, лучше прибегнуть к регулярному использованию бальзамов для губ, которые продаются в каждом магазине.

Врач также отметила, что на состояние губ напрямую влияет питание.

«Дефицит витаминов, полезных жиров и микроэлементов будет отражаться на состоянии кожи, общем внешнем виде и внутренней энергии. Компенсировать дефицит важных и нужных микроэлементов также помогут витамины. Сегодня не составляет труда сдать анализы и узнать все недостающие именно вашему организму элементы», — цитирует издание слова Герлиани.

В период отопления очень важно обращать внимание на микроклимат в доме. Очень сухой воздух также пагубно влияет на здоровье. Решить эту проблему не составляет труда — установите дома увлажнитель воздуха. Такие приборы встречаются в самых разных ценовых сегментах: от навороченного и дорогого до крайне бюджетного.

Необходимо также следить за своим питьевым режимом. В него не входят бесконечные чаи и кофе, которые вы употребляете в течение дня. Каждый человек должен выпивать примерно по 1,5 литра воды в день. При этом пить лучше теплую воду, холодная тоже может сушить губы.

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