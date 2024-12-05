Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

За безупречную службу Родине он награжден многочисленными орденами и медалями.

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил со 100-летним юбилеем фронтовика, почетного гражданина Москвы Ивана Андреевича Слухая. Градоначальник поблагодарил ветерана за верность и любовь к Родине, смелость и отвагу, а также пожелал здоровья и бодрости духа. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Иван Андреевич — человек сложной, но удивительной судьбы. В 1942 году он записался добровольцем в народное ополчение. При форсировании Днепра получил множественное осколочное ранение, но покинул поле боя только после прихода подкрепления», — рассказал Собянин.

Еще один подвиг Слухая — доставка письма с требованием капитулировать командующему гитлеровскими войсками. В результате сотни немецких солдат и офицеров сдались в плен.

После войны ветеран прослужил в Вооруженных Силах СССР еще 42 года, а потом занялся общественной деятельностью и воспитанием молодежи. В 1996 году возглавил Московский комитет ветеранов войны. Совместно с Академией исторических наук и при участии студентов столичных вузов собирает и публикует воспоминания фронтовиков — уже издано 23 тома мемуаров «От солдата до генерала».

За безупречную службу Родине Слухай награжден многочисленными орденами и медалями.